27.03 04:33 MIGnews.com
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил ракетный обстрел по территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы всемирной организации.
"Генеральный секретарь решительно осуждает пуск хуситами ряда ракет вчера вечером в сторону городов Саудовской Аравии, в том числе Эр-Рияда", — цитирует RT заявлении пресс-службы.
Напомним, 25 марта хуситские повстанцы
устроили массовый ракетный обстрел Саудовской Аравии.
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