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Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии 27.03 04:33   MIGnews.com

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил ракетный обстрел по территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы всемирной организации.

"Генеральный секретарь решительно осуждает пуск хуситами ряда ракет вчера вечером в сторону городов Саудовской Аравии, в том числе Эр-Рияда", — цитирует RT заявлении пресс-службы.

Напомним, 25 марта хуситские повстанцы устроили массовый ракетный обстрел Саудовской Аравии.
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