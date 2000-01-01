СМИ: Ким Чен Ын мог тайно приехать в Китай на пронепоезде
По данным издания Business Insider, северокорейский лидер Ким Чен Ын мог тайно посетить Китай на бронепоезде.
Так, информагентство сообщает, что на северо-востоке КНР был замечен поезд, следовавший из Северной Кореи в Пекин. При этом из-за этого таинственного поезда, как утверждают источники, в регионе произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения. Кроме того, отмечается, что маршрут поезда, похожего на бронированный состав, на котором отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чем ИР ездил когда-то в Пекин, уже был испробован ранее, поэтому существует вероятность того, что Ким Чен ЫН избрал именно такой вариант своей первой поездки за пределы Северной Кореи, занимая высший пост в стране. Также, если информация окажется правдой, это может стать первой личной его встречей с главой другого государства.
Сведения о приезде северокорейского лидера в Китай подтверждают и источники британского агентства Bloomberg, однако детали поездки пока остаются неизвестными.
В Business Insider считают, что встреча председателей КНДР и КНР выгодна обеим сторонам, особенно на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером.