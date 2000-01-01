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Нетаниягу встретился с главой МИД Германии 27.03 08:12   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главой МИД Германии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Встреча прошла в канцелярии премьера в Иерусалиме.

Глава израильского правительства заявил:

"Вы прибыли сюда как друг. Большая дружба между Германией и Израилем – это не только дружеские отношения в общепринятом смысле, которые последовательно сохранялись правительствами, в том числе и правительством Ангелы Меркель. Но я слышал и ваши заявления, которые вдохновляют и трогают сердце. Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что они связаны с вашей личной историей, с вашей точкой зрения, с вашими убеждениями. То, что вы говорили о Холокосте, об антисемитизме и расизме, взволнует нас и вдохновляет многих. Я приветствую вас. У нас есть много тем, которые мы уже начали обсуждать.

Мы находимся в неспокойном регионе. Израиль - единственная свободная демократия на многие километры вокруг, и поэтому у нас есть общие ценности и интересы.

Эти интересы разделяют и многие в регионе: предотвращение вооружения ядерным оружием Ираном, пресечение иранской агрессии, которая похожа на цунами в этом регионе и, конечно же, борьба с терроризмом. Как вы знаете, Израиль помогает многим странам в войне против террора ИГ и других, но мы также ценим вклад Германии в поддержание безопасности Израиля и, тем самым, в будущее Израиля. Это я слышал от Ангелы Меркель и от вас, и я хочу, чтобы вы знали: мы это очень ценим.

Добро пожаловать, друг. Добро пожаловать в Иерусалим".
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