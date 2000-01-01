26.03 20:56 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главой МИД Франции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.Встреча прошла в канцелярии главы правительства в Иерусалиме в понедельник, 26 марта.Нетаниягу выразил соболезнования по поводу теракта в Тулузе."Мы видели страшную трагедию в Тулузе. Граждане Израиля с вами в этот трудный час. Мы вместе с вами скорбим по поводу гибели невинных французов и настоящего героя - полицейского Арно Бельтрама, героя не только Франции, но и всего человечества. Я очень хорошо понимаю это. Мы понимаем, что такое потеря героев, нам знакома скорбь утраты", - отметил премьер.Также глава израильского правительства призвал Францию вместе противостоять терроризму:Мы должны вместе противостоять террору, угрожающему нашему миру. Мы должны бороться с террористами, где бы они ни находились. Мы должны бороться с поддерживающими террор режимами, где бы они ни находились.Режим номер один, поддерживающий террор в нашем регионе и в мире – это Иран. Мы должны обуздать его мощную агрессию и не допустить получения Ираном ядерного оружия. Думаю, что это самый важный вопрос, стоящий перед международным сообществом в ближайшие месяцы и годы. Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами этот и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".В ходе беседы с Дрианом Нетаниягу также подчеркнул, что "глубокая и прочная дружба между Францией и Израилем, находит отражение во многом"."Хочу передать через вас мои приветствия президенту Макрону, и надеюсь, что наша встреча будет такой же плодотворной, как и мои беседы с ним.Хотел бы добавить, что мы ценим последовательную позицию французских правительств, президентов и позицию президента Макрона против антисемитизма. Его позиция тверда, ясна и справедлива", - резюмировал глава израильского правительства.