26.03 20:34 MIGnews.com

Малайзия намерена сажать в тюрьму за фейковые новости в СМИ

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Власти Малайзии предложили сажать в тюрьму за публикацию "фейковых новостей" в СМИ. Соответствующий законопроект был внесен в парламент страны.Согласно законопроекту, фейковые новости будут объявлены незаконными, а их публикация будет караться штрафами, а в некоторых случаях и тюремным заключением сроком до 10 лет.Об этом сообщает Reuters в понедельник, 26 марта.Автором инициативы выступил премьер-министр Малайзии.Законопроект также касается и иностранных СМИ. Каждый кто, будет публиковать неправдивые сообщения о Малайзии может столкнуться со штрафом до 500 тысяч рингитов (около 130 тысяч долларов).В худшем случае, попасть за решетку на срок до 10 лет.Оппозиционеры поставили под сомнение необходимость такого закона, отметив, что власти уже обладают широкими полномочиями в отношении свободы слова и СМИ.