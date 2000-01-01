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Малайзия намерена сажать в тюрьму за фейковые новости в СМИ26.03 20:34   MIGnews.com

Малайзия намерена сажать в тюрьму за фейковые новости в СМИ

Власти Малайзии предложили сажать в тюрьму за публикацию "фейковых новостей" в СМИ. Соответствующий законопроект был внесен в парламент страны.

Согласно законопроекту, фейковые новости будут объявлены незаконными, а их публикация будет караться штрафами, а в некоторых случаях и тюремным заключением сроком до 10 лет.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 26 марта.

Автором инициативы выступил премьер-министр Малайзии.

Законопроект также касается и иностранных СМИ. Каждый кто, будет публиковать неправдивые сообщения о Малайзии может столкнуться со штрафом до 500 тысяч рингитов (около 130 тысяч долларов).

В худшем случае, попасть за решетку на срок до 10 лет.

Оппозиционеры поставили под сомнение необходимость такого закона, отметив, что власти уже обладают широкими полномочиями в отношении свободы слова и СМИ.
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