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26.03 19:44   MIGnews.com

Страны ЕС будут совместно бороться с химическими рисками

Сраны ЕС договорились о совместной борьбе с химическими, биологическими, ядерными, радиационными и киберрисками, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, добавив, что решение такого характера было вызвано инцидентом в Солсбери.

"Европейские страны примут меры по усилению противостояния химическим, биологическим, радиационным и ядерным рискам, равно как и меры по усилению своей способности бороться с кибератаками. Мы решили, что обсудим прогресс в июне. Министры иностранных дел должны будут отчитаться в преддверии следующего совета", — сказала премьер.

Напомним, 4 марта в британском городке Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ, ранее осужденного в РФ за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В результате инцидент стал причиной международного скандала между Москвой и Лондоном, который обвиняет РФ в причастности к покушению на бывшего разведчика, получившего политическое убежище в Великобритании. Со своей стороны Россия отрицает все обвинения в свой адрес, подчеркивая, что они не подкреплены доказательной базой.
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