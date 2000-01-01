Нетаниягу и его семью допрашивали 4 часа

Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, его супруги Сары и старшего сына Яира длился 4 часа. Премьера и его семью допросили в рамках расследования по так называемому "делу 4000".
Следователи "Лахав-433" прибыли в резиденцию Нетаниягу в понедельник утром, 26 марта. В это же время в офисе управления "Лахав" проходил допрос супруги и сына главы израильского правительства.
Отметим, что Яир Нетаниягу был допрошен полицией впервые в рамках расследования против своего отца.
Биньямин и Сара были допрошены по этому делу во второй раз. По мнению политических экспертов, вряд ли допрос по "делу 4000" был последним.
После завершения допроса семьи Нетаниягу полиция и "Лахав-433" опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили информацию о том, что три члена семьи премьера были допрошены в течение нескольких часов.
В заявлении также подчеркивается, что "расследование проходит под контролем государственного адвоката с одобрения генпрокурора".
Чета Нетаниягу была допрошена "по делу Безека" в начале этого месяца.
В полиции считают, что Нетаниягу предоставил владельцу "Безека" Шаулю Аловичу поблажки в финансовых вопросах взамен на положительное освещение их семьи на принадлежащем Аловичу портале Walla.