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26.03 19:26   MIGnews.com

Нетаниягу и его семью допрашивали 4 часа

Допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, его супруги Сары и старшего сына Яира длился 4 часа. Премьера и его семью допросили в рамках расследования по так называемому "делу 4000".

Следователи "Лахав-433" прибыли в резиденцию Нетаниягу в понедельник утром, 26 марта. В это же время в офисе управления "Лахав" проходил допрос супруги и сына главы израильского правительства.

Отметим, что Яир Нетаниягу был допрошен полицией впервые в рамках расследования против своего отца.

Биньямин и Сара были допрошены по этому делу во второй раз. По мнению политических экспертов, вряд ли допрос по "делу 4000" был последним.

После завершения допроса семьи Нетаниягу полиция и "Лахав-433" опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили информацию о том, что три члена семьи премьера были допрошены в течение нескольких часов.

В заявлении также подчеркивается, что "расследование проходит под контролем государственного адвоката с одобрения генпрокурора".

Чета Нетаниягу была допрошена "по делу Безека" в начале этого месяца.

В полиции считают, что Нетаниягу предоставил владельцу "Безека" Шаулю Аловичу поблажки в финансовых вопросах взамен на положительное освещение их семьи на принадлежащем Аловичу портале Walla.
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