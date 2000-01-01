Россия пообещала ответить на высылку своих дипломатов
Министерство иностранных дел России заявило, что решение ряда стран выслать российских дипломатов не пройдет бесследно и пригрозило ответными мерами на эти недружественные шаги, передает ТАСС.
В ведомстве выразили мнение, что страны, поддерживающие бездоказательную позицию Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, "слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права.
"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - пообещали дипломаты, выразив протест "в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов".
Также в министерстве заявили, что все подобные шаги российская сторона будет рассматривать в качестве недружественных и не отвечающих задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте действий.
Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - подчеркнули в заявлении МИД РФ, добавив, что "выдвигая огульные обвинения в адрес России" без каких либо доказательств, Великобритания де-факто показывает свою предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию.