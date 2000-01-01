26.03 18:48 MIGnews.com

Отложит ли БАГАЦ депортацию нелегалов?

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Власти Израиля обратились с просьбой в БАГАЦ отложить рассмотрение апелляции против депортации нелегалов из Африки на две недели. Если же суд удовлетворит просьбу министерства юстиции, то следующее заседание по этому вопросу состоится 9 апреля.По словам представителей минюста, высокопоставленным чиновникам требуется дополнительное время для того, чтобы подготовить взвешенный ответ на претензии активистов.А поэтому, скорее всего, запланированная на 1 апреля высылка нелегалов проводиться не будет.Ранее 119 правозащитников подали апелляцию, где они обжаловали решение кабинета министров касательно принудительной высылки нелегалов из Израиля.В начале года управление по вопросам народонаселения и иммиграции призвало мигрантов из Судана и Эритреи вернутся "к себе на родину или переехать в страны третьего мира", такие как Руанда или Уганда.На данный момент в Израиле находиться 42 тысячи нелегалов из Африки.