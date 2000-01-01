26.03 18:25 MIGnews.com

Боевики из Восточной Гуты уже готовы сложить оружие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вооруженные отряды оппозиции, удерживающие город Дума, который входит в Восточную Гуту, объявили о готовности сложить оружие и покинуть свои позиции. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.По его словам, боевики группировки "Джейш аль-Ислам", которые заняли Думу могут покинуть зону боевых действий в ближайшее время, однако также не исключил, что процесс может затянуться из-за острой нехватки транспорта, необходимого для их успешного вывода."Думаю, решим вопрос (об выходе членов группировки из сирийского города в пригороде Дамаска), потому что они готовы уже сложить оружие в ближайшее время", — сказал он.