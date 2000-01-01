26.03 19:02 MIGnews.com

Российских дипломатов высылают сразу из 14 европейских стран

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14 европейских стран вышлют российских дипломатов из-за отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом написал председатель Европейского совета Дональд Туск на своей страничке в Twitter."Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели", — говорится в сообщении.Как стало известно позднее, дипломатов РФ вышлют из Украины (13 человек), по четыре сотрудника дипмиссии из Германии, Франции, Чехии и Польши; по два из Дании, Нидерландов, Италии; по одному дипломату из Хорватии, Румынии, Латвии и Финляндии; из Чехии три.Ранее сообщалось, что в связи с отравлением Сергея Скрипаля из США вышлют 60 российских дипломатов, а также закроют консульство России в Сиэттле. При этом в Канаде также поддержали сторону Великобритании в споре с РФ по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ.