26.03 16:30 MIGnews.com

В Египте начались трехдневные выборы

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В Египте начались выборы, которые завершаться 28 марта. Об этом сообщают египетские СМИ.За пост главы государства борются действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса.Сообщается, что окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля.Отметим, что это третьи по счету выборы в Египте после революции, которая произошла в стране в 2011 году.Тогда семь лет назад режим Хосни Мубарак, который правил с 1981 года, был свергнут.Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.В свою очередь, оппозиция отказалась принимать участие в выборах и обвинила правительство в репрессиях.