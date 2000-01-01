26.03 16:30 MIGnews.com
В Египте начались трехдневные выборы
В Египте начались выборы, которые завершаться 28 марта. Об этом сообщают египетские СМИ.
За пост главы государства борются действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса.
Сообщается, что окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля.
Отметим, что это третьи по счету выборы в Египте после революции, которая произошла в стране в 2011 году.
Тогда семь лет назад режим Хосни Мубарак, который правил с 1981 года, был свергнут.
Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.
В свою очередь, оппозиция отказалась принимать участие в выборах и обвинила правительство в репрессиях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии