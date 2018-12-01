26.03 16:01 MIGnews.com

Израиль и Кипр начали совместные военные учения

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Израиль и Кипр начали совместные военные учения в понедельник, 26 марта.Учения с участием израильских и кипрских солдат под кодовым названием "Онисилос-Гидеон-2018/12\".Военные маневры будут проходить три дня на острове Кипр в рамках ежегодной программы военного сотрудничества между двумя государствами.Последние учения Израиля и Кипра проходили в декабре прошлого года. Они продлились 5 дней с целью повышения обороноспособности обеих стран.