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Израиль и Кипр начали совместные военные учения26.03 16:01   MIGnews.com

Израиль и Кипр начали совместные военные учения

Израиль и Кипр начали совместные военные учения в понедельник, 26 марта.

Учения с участием израильских и кипрских солдат под кодовым названием "Онисилос-Гидеон-2018/12\".

Военные маневры будут проходить три дня на острове Кипр в рамках ежегодной программы военного сотрудничества между двумя государствами.

Последние учения Израиля и Кипра проходили в декабре прошлого года. Они продлились 5 дней с целью повышения обороноспособности обеих стран.
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