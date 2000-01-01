26.03 15:50 MIGnews.com

Полиция допросила Сару и Яира Нетаниягу

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Полиция допросила супругу и сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Следователи "Лахав -443" провели допрос Сары и Яира в понедельник, 26 марта.Об этом сообщает Аруц Шева.Супруга премьер-министра была допрошена в офисе, параллельно со старшим сыном по так называемому "делу 4000".В это же время проходил допрос Нетаниягу в его резиденции в Иерусалиме.Отметим, что Яир был впервые допрошен полицией в рамках расследования против его отца.Подробности допроса пока неизвестны.