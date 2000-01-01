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26.03 14:22   MIGnews.com

Дело 4000: Показаний Хефеца и Фильбера недостаточно

Корреспондент второго канала по делам полиции Гай пелег прокомментировал ход расследования “дела 4000” о предполагаемом взяточничестве Биньямина Нетаниягу в период демонополизации компании Безек.

Пелег сообщил, что, “в конечном счете” показаний представленных по указанному делу государственными свидетелями Ниром Хефецом и Шломо Фильбером” “недостаточно для того, чтобы идти с ними в суд”.

В существующей логике расследования это означает, что полиция теперь будет пытаться завербовать еще одного государственного свидетеля - самого владельца Безек Шауля Эловича.

Пелег отметил: “Элович является главной мишенью расследования. Ему 70 лет, и его жена и его сын - под подозрением. У государства есть много чего ему предложить - смягчение наказания, или, например, закрытие дела против жены”.

Пелег также сообщил, что полиции удалось восстановить часть уничтоженных подозреваемыми по делу текстовых сообщений, а также получить в свое распоряжение сообщения от людей, которых такие сообщения просили уничтожить, но они этого не сделали.
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