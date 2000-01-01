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Рейтинг 20-го канала превысил рейтинг КАН 26.03 13:19   MIGnews.com

Рейтинг 20-го канала превысил рейтинг КАН

Вечером 25 марта 20-й канал израильского ТВ транслировал первый выпуск новостей.

Рейтинг передачи составил 3,2% и превысил рейтинг канала КАН, получившего 2,8%.

Также сообщается о том, что множество пользователей смотрели выпуск новостей на сайте 20-го канала. Из-за чрезвычайно большого количества посещений сайт упал.

Политический комментатор канала, Шимон Риклин: Это - хороший старт, который требует от нас больше работы и больше терпения. Спасибо вам за то, что вы - с нами”.
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