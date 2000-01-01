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Израиль признает сотни суданцев беженцами | Фото:26.03 13:48   MIGnews.com

Израиль признает сотни суданцев беженцами

Стало известно, что правительство Израиля намерено предоставить статус беженцев, по меньшей мере, нескольким сотням нелегальных мигрантов, которые прибыли из суданского региона Нуба, при условии, что им уже исполнилось 40 лет.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Times of Israel.

По данным Haaretz, жители региона Нуба смогут рассчитывать на такое же отношение со стороны властей Израиля, как и жители Дарфура.

Издание также сообщает, что в воскресенье в Высший суд справедливости была подано ходатайство, авторы которого требуют от государства определиться со статусом около четырех сотен выходцев из региона Нуба.

Отметим, что выходцы из региона Нуба в течение многих лет безрезультатно ждут, чтобы власти Израиля предоставили им статус беженцев или хотя бы отклонили такую просьбу.

Также на рассмотрении апелляционного суда находится ходатайство о получении решения государства в отношении 1100 беженцев из Дарфура, уточняет издание.
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