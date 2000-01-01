США выделяют рекордную сумму на ракетную оборону Израиля
Соединенные Штаты Америки выделяют рекордную денежную сумму на развитие израильской ракетной программы в текущем году.
Об этом в понедельник, 26 марта заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает Arutz Sheva.
"Я рад и счастлив объявить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму для израильской программы противоракетной обороны: в этом, 2018, году она составит 705 миллионов долларов", - отметил глава оборонного ведомства.
Либерман подчеркнул, что об увеличении финансирования попросили для дальнейшего производства систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и Arrow-3.
Завершая свое выступление, израильский министр обороны поблагодарил американскую сторону, которая уже вложила в разработку израильской ракетной программы 6,5 миллиарда долларов США, а также добавил, что завтра озвучит личную благодарность, встретившись в Иерусалиме с группой американских конгрессменов.
"Мы благодарны за помощь и непоколебимую преданность безопасности Израиля администрацию Белого дома и Конгресс. Завтра мы встретится в Иерусалиме с делегацией конгрессменов во главе с другом Израиля, Нэнси Пелоси, и я поблагодарю их лично", - добавил Либерман.