26.03 11:37 MIGnews.com

Светлова раскритиковала парад ветеранов СС в Латвии

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В столице Латвии 16 марта состоялся парад ветеранов СС. Колонну ветеранов осыпали цветами и приветствовали сотни горожан.Депутат Ксения Светлова (Ха-Тнуа): "Была возмущена, узнав, что 16 марта в Латвии с разрешения официальных властей, состоялся парад ветеранов латвийского легиона СС, в котором приняли участие сотни человек. Прохожие осыпали ветеранов СС цветами, а когда один человек показал фотографии, на которых эсэсовцы убивали евреев - этого человека немедленно арестовали полицейские! Прошло уже 73 года с той проклятой войны, оставившей неизгладимый след в истории еврейского народа. Мы создали свою страну, мощную армию, построили демократическое общество и дали миру множество открытий в самых передовых областях знания. Но ничто, никакой вклад евреев в развитие современного мира, никакие пережитые страдания - не дают защиты от антисемитизма и ненависти. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости, взаимоуважения должно стать неотъемлемой частью обучения во всех школах мира, и особенно - в Европе, пережившей ужасы Катастрофы.Я обратилась к послу Латвии в Израиле с требованием не допустить проведения подобных парадов в будущем".