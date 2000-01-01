В Южной Корее конституцию подогнали под президента
Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписал подготовленный администрацией проект поправок к конституции, благодаря которым глава государства будет избираться на два срока подряд, рассказал официальный представитель президента Ким Ый Хэм.
Мун Чжэ Ин поставил в свою е-подпись под законопроектом, пребывая в Абу-Даби с официальным визитом в ОАЭ, пишет ТАСС.
Как известно, президент хочет вынести проект поправок к конституции на всенародный референдум во время местных выборов 13 июня.
Согласно проекту изменений, президент сможет быть избран два раза подряд, каждый срок полномочий рассчитан на четыре года вместо пяти.
Отметим, последний раз поправки в конституцию вносились в 1987 году.