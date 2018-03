26.03 11:27 MIGnews.com

Большинство новых домов строят в удаленных поселениях

Согласно докладу, опубликованному организацией Peace Now, в течение первого года президентства Дональда Трампа в Израиле действительно увеличилось количество домов, которые строятся в поселениях, но в большинстве случаев строительство ведется в изолированных поселениях.Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Times of Israel По данным издания, в документе отмечается, что в 2017 году Израиль начал строительство 2783 домов в поселениях, что на 17% больше среднегодового показателя фиксируемого после того, как Биньямин Нетаниягу стал премьер-министром Израиля в 2009 году.При этом, 78% или 2168 новых домов находятся в поселениях, которые с большой вероятностью будут эвакуированы, если только палестинские территории добьются признания их независимым государство, говорится в докладе.234 дома идентифицированы авторами доклада как строительство на территории незаконных и непризнанных форпостов, пишет The Times of Israel.Напомним, вчера, 25 марта первые двадцать пять еврейских семей, переселенных из Амоны, получили жилье в строящемся поселке Амихай в Самарии и уже начали переезд. Отмечается, что переселенцы разместятся во временных домах - караванах - до завершения строительства капитальных жилых зданий.