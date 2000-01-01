26.03 10:31 MIGnews.com

"Как короли": Израильская тюрьма - курорт для террористов

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20-й канал израильского телевидения опубликовал расследование об условиях содержания палестинских террористов в тюрьмах. Репортаж основывается на рассказах двух работников управления службы тюрем (ШАБАС).Один из тюремщиков ШАБАСа рассказывает: “Ты видишь там дорогие блюда, ты видишь там какое-то немыслимое количество еды, ты видишь там спутниковое телевидение с тысячью каналов. Это - королевский дворец, а не тюрьма”.Тюремщик из другой тюрьмы рассказывает: “Еда, которую они получают о т ШАБАСа - не более, чем дополнение к тому, что у них уже есть. У них есть свой собственный склад, и они сами управляют кафетерием, и в кафетерии все - только самое лучшее. Как один большой супермаркет - у них есть абсолютно все”.Тюремщик добавляет, что вся описанная деятельность координируется с начальством тюрьмы: “Любое, самое простое действие координируется с начальством тюрьмы, любые наказания, любые изменения. В тюрьме попросту нет атмосферы контроля. Однажды они пожаловались мне на то, что постоянно отключается электричество, вышибает пробки. Я им сказал, что заниматься этим не буду, потому что они слишком многое себя позволяют - натащили в камеры разных приборов и теперь хотят, чтобы им под это подогнали электричество. И мой командир прямо перед ними аннулирует это мое заявление и приказывает мне немедленно починить электричество!”Тюремщик добавляет: “У администрации нет никакого реального контроля над тем, что творится в тюрьме. Чуть что, заключенные начинают кричать - иди говори с офицером ШАБАКа, иди говори с начальником тюрьмы”.