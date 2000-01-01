Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









26.03 14:51   MIGnews.com

Иран назвал назначение Джона Болтона "позором"

Вчера вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, Али Шамхани подверг резкой критике назначение Джона Болтона, бывшего посла США в Организации Объединенных Наций, на должность советника по национальной безопасности США.

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает агентство FARS, передает Ynet.

В интервью агентству Associated Press Шамхани заявил, что для "сверхдержавы позорно иметь советника по национальной безопасности, получающего зарплату от террористической организации".

Он также рассказал журналистам о том, что Болтон принимал участие в съезде иранской оппозиционной организации "Моджахеддин-э хальк", которую официальный Тегеран считает террористической.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтона своим советником по национальной безопасности в четверг, 22 марта. Новый советник известен своей жесткой позицией по отношению к "государствам-изгоям", в число которых входит и Иран.

После его прихода в администрацию в Тегеране усилились опасения по поводу возможного выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:50
Полиция допросила Сару и Яира Нетаниягу
15:31
Каркассон. Прогулка по инкубатору джихада  
14:57
El Al: мы стали жертвой дискриминации
14:22
Дело 4000: Показаний Хефеца и Фильбера недостаточно
14:02
В Москве скончался Мавроди – "отец" пирамиды МММ
13:48
Израиль признает сотни суданцев беженцами
13:34
В Южной Корее конституцию подогнали под президента
13:19
Рейтинг 20-го канала превысил рейтинг КАН
13:09
Главный раввин Израиля рассказал "о неграх и обезьянах"
12:51
Джереми Корбина обвинили в "потакательстве антисемитам"
12:34
Массовые беспорядки из-за ареста Пучдемона
12:08
США выделяют рекордную сумму на ракетную оборону Израиля
11:52
Спасатели нашли пять человек, считавшихся пропавшими в ТЦ
11:48
В Газе и на Западном берегу живут 5 миллионов палестинцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus