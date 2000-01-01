Вчера вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, Али Шамхани подверг резкой критике назначение Джона Болтона, бывшего посла США в Организации Объединенных Наций, на должность советника по национальной безопасности США.
Об этом в понедельник, 26 марта сообщает агентство FARS, передает Ynet.
В интервью агентству Associated Press Шамхани заявил, что для "сверхдержавы позорно иметь советника по национальной безопасности, получающего зарплату от террористической организации".
Он также рассказал журналистам о том, что Болтон принимал участие в съезде иранской оппозиционной организации "Моджахеддин-э хальк", которую официальный Тегеран считает террористической.
Напомним, что президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтона своим советником по национальной безопасности в четверг, 22 марта. Новый советник известен своей жесткой позицией по отношению к "государствам-изгоям", в число которых входит и Иран.
После его прихода в администрацию в Тегеране усилились опасения по поводу возможного выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.