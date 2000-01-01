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Глава Англиканской церкви посетит Израиль | Фото: Justin Welby/Flickr26.03 08:39   MIGnews.com

Глава Англиканской церкви посетит Израиль

Духовный глава Церкви Англии Архиепископ Кентреберийский Джастин Уэлби посетит Израиль с 12-дневным визитом в мае, сообщает The Guardian. Это станет его первым визитом на Ближний Восток с 2013 года.

Во время своего визита Уэлби планирует встретиться в Вифлееме с руководством христианской общины, а также с израильскими и палестинскими лидерами. Помимо того, он собирается провести ряд религиозных межконфессиональных мероприятий с целью содействия миру и сосуществования в Израиле представителей различных вероисповеданий.

Духовный настоятель 80 млн. англиканцев во всем мире также посетит другие религиозные объекты Израиля – в Иерусалиме, Нацерете и Галилее.

В ходе своего предыдущего визита Уэлби подчеркнул легитимность и право Израиля на безопасность, а также рассказал о преследовании христиан исламистами на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что, несмотря на свой сан, Джастин Уэлби воспитывался отцом-евреем.
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