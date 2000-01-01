26.03 08:39 MIGnews.com

Глава Англиканской церкви посетит Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Духовный глава Церкви Англии Архиепископ Кентреберийский Джастин Уэлби посетит Израиль с 12-дневным визитом в мае, сообщает The Guardian. Это станет его первым визитом на Ближний Восток с 2013 года.Во время своего визита Уэлби планирует встретиться в Вифлееме с руководством христианской общины, а также с израильскими и палестинскими лидерами. Помимо того, он собирается провести ряд религиозных межконфессиональных мероприятий с целью содействия миру и сосуществования в Израиле представителей различных вероисповеданий.Духовный настоятель 80 млн. англиканцев во всем мире также посетит другие религиозные объекты Израиля – в Иерусалиме, Нацерете и Галилее.В ходе своего предыдущего визита Уэлби подчеркнул легитимность и право Израиля на безопасность, а также рассказал о преследовании христиан исламистами на Ближнем Востоке.Стоит отметить, что, несмотря на свой сан, Джастин Уэлби воспитывался отцом-евреем.