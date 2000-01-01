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Нетаниягу готов заморозить поселения в обмен на новую Амону 26.03 08:10   MIGnews.com

Нетаниягу готов заморозить поселения в обмен на новую Амону

Израильское телевидение передает, что Израиль и США близки к достижению понимания в вопросе расширения поселений. Иерусалим готов взять на себя обязательства по ограничениям строительства взамен на право построить в Иудее и Самарии первое за четверть века поселение - вместо разрушенной Амоны, сообщил 25 марта 2-й канал ИТВ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал жителям признанного незаконным эвакуированного в январе поселения построить для них новый дом, но столкнулся с сопротивлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

В канцелярии премьера уже заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Данный доклад 2-го телеканала по так называемой "формуле Трампа" был сделан на фоне статьи The New York Times, в которой утверждалось, что Израиль в целом готов принять на себя ответственность замедлить строительство поселений, но без какой-либо конкретики – без указания цифр и определенных районов.

Источники NYT в Белом доме полагают, что после американо-израильских переговоров в Вашингтоне на сегодняшний день было бы глупо надеяться, что Иерусалим примет более существенное обязательство.
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