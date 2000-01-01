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26.03 07:26   MIGnews.com

"Если Кахлон не идет нам навстречу, мы идем на выборы"

Глава коалиции в Кнессете, Давид Битон (Ликуд) заявил во время телевизионного шоу “Встреча с прессой”, что его партия готова к выборам.

Давид Битон комментировал кризис с открытием телерадиовещательной корпорации “Кан”. Битон заявил, что в случае, если министр финансов и лидер Кулану Моше Кахлон не согласится с закрытием “Кан”, правящая коалиция будет расформирована, и объявлены выборы в Кнессет.

Битон заявил: “Мы настаиваем на том, что “Кан” не должна начинать работу. Кахлон привел нас к той ситуации, которая нас не устраивает. Мы ждем, что Кахлон пойдет нам навстречу. Настало время, чтобы Ликуд влиял на то, что происходит, и это важно для Ликуда”.

Глава коалиции объясняет: “Мы хотим, чтобы он согласился с нашей позицией по корпорации, согласно которой корпорации не будет. Решение о создании корпорации было корректным, потому что в тот момент не представлялось возможными реформировать управление телерадиовещания. С прошествием времени оказалось, что такая реформа возможна, и поскольку это возможно, мы вернулись назад. Вот и все”.

Битон также прокомментировал слухи о том, что назначение на должность ведущей центрального выпуска новостей в “Кан” супруги бывшего министра внутренних дел Гидеона Саара Геулы Эвен-Саар было воспринято главой правительства Биньямином Нетаниягу крайне негативно: “Мы не хотим корпорации. не имеет значения, кто там будет говорить - Геула Эвен-Саар или кто-то другой. Но в этом назначении мы видим то, о чем я всегда говорил - они управляют корпорацией как частной компанией - но получили 700 миллионов шекелей от государства. Это - то, чего они хотят”.
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