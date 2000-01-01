В центре Москвы задержаны более 500 человек

Около 500 человек задержаны в центре Москвы при проведении несогласованной оппозиционной акции. Об этом сообщили в столичном главке полиции.
"При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек. В настоящее время они доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", - сказали в ГУ МВД, сообщает ТАСС.
Митинги против коррупции и аресты прошли также в других городах России.
По данным источника в правоохранительных органах, у задержанных изъяты баллончики с перцовым газом, травматические пистолеты и патроны.
26 марта представители лишенной регистрации Партии прогресса планировали провести в центре столицы шествие и митинг на Тверской улице. Правительством Москвы акция не была согласована, организаторам были предложены альтернативные места проведения, согласия на которые не поступало. В свою очередь, организаторы антикоррупционного митинга отказались от предложения московских властей провести его в гайд-парке в Сокольниках, или на улице Перерва в районе Марьино.
Ранее прокуратура предупредила организаторов несогласованной акции о недопустимости нарушений закона. Полиция в свою очередь попросила москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, так как оно незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка.