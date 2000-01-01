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flickr 26.03 19:28   MIGnews.com

Марин Ле Пен: Евросоюз умрет

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят его. Такое заявление политик сделала в ходе своего выступления на митинге в воскресенье, 26 марта.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Европейский союз умрет, потому что народы больше не хотят его. Мы сделаем выбор в пользу другой Европы: европейская идея, попранная сторонниками федерализации, получит новое дыхание и обретет новые очертания в виде Европы наций", - резюмировала Ле Пен.
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