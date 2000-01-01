26.03 18:26 MIGnews.com

Лапид: Объединенного списка в моей коалиции не будет никогда

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Председатель партии "Еш Атид" и бывший министр финансов Яир Лапид поделился своими планами по созданию коалиционного правительства после следующих выборов в Кнессет. В частности, Лапид рассказал, кто будет и кого не будет в его "лапидском" правительстве.Яир Лапид заверил, что он будет жизнеспособным кандидатом на пост премьер-министра страны, несмотря на трудности, связанные с созданием коалиции из минимум, чем 61 кандидата вокруг его левоцентристской партии.Хотя последний опрос, который был опубликован в прошлую пятницу, и показал что "Еш Атид" лидирует и может взять 28 депутатских мандатов по сравнению с 25-ю мандатами "Ликуда", тем не менее, коалиция, которую сформировал бы Нетаниягу, может состоять из 64 депутатов Кнессета.В ходе интервью на государственной радиостанции, Яир Лапид рассказал, как будет выглядеть его будущая коалиция."Если я буду избран в качестве премьер-министра, то я сразу же призову войти в коалицию "Ликуд" и "Аводу", поскольку Израилю нужно единство. Было бы хорошо, если бы у нас уже сейчас было правительство национального единства. Конечно, после "Ликуда" и "Аводы", я поговорю с лидерами каждой партии. За исключением "Объединенного арабского списка""."Я думаю, что партия, в которую входит фракция "Балад" с истинными ненавистниками Израиля Ханин Зоаби и Баселем Гатасом не может находиться в правительстве", - резюмировал Яир Лапид.