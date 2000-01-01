Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 26.03 18:26   MIGnews.com

Лапид: Объединенного списка в моей коалиции не будет никогда

Председатель партии "Еш Атид" и бывший министр финансов Яир Лапид поделился своими планами по созданию коалиционного правительства после следующих выборов в Кнессет. В частности, Лапид рассказал, кто будет и кого не будет в его "лапидском" правительстве.

Яир Лапид заверил, что он будет жизнеспособным кандидатом на пост премьер-министра страны, несмотря на трудности, связанные с созданием коалиции из минимум, чем 61 кандидата вокруг его левоцентристской партии.

Хотя последний опрос, который был опубликован в прошлую пятницу, и показал что "Еш Атид" лидирует и может взять 28 депутатских мандатов по сравнению с 25-ю мандатами "Ликуда", тем не менее, коалиция, которую сформировал бы Нетаниягу, может состоять из 64 депутатов Кнессета.

В ходе интервью на государственной радиостанции, Яир Лапид рассказал, как будет выглядеть его будущая коалиция.

"Если я буду избран в качестве премьер-министра, то я сразу же призову войти в коалицию "Ликуд" и "Аводу", поскольку Израилю нужно единство. Было бы хорошо, если бы у нас уже сейчас было правительство национального единства. Конечно, после "Ликуда" и "Аводы", я поговорю с лидерами каждой партии. За исключением "Объединенного арабского списка"".

"Я думаю, что партия, в которую входит фракция "Балад" с истинными ненавистниками Израиля Ханин Зоаби и Баселем Гатасом не может находиться в правительстве", - резюмировал Яир Лапид.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:43
Университет Бейрута наказали за поддержку “Хизбаллы”
18:16
Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе
17:51
Израильский музыкант приговорен к пожизненному заключению
17:22
Либерман: в Израиле нет 15 туннелей ХАМАСа
16:56
Россия - Иран: образец сотрудничества
16:41
Палестинцы не могут вернуться в Газу  
16:30
Валютная катастрофа: Банк Израиля увлекся скупкой долларов
15:55
Египет приговорил 56 человек за крушение судна с беженцами
15:37
Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей
15:13
Марин Ле Пен готова закрыть мечети для безопасности Франции
14:51
Посол ПА назвал дату встречи Абу Мазена с Путиным
14:00
За поддержку сионизма: Иран ввел санкции против США
13:55
Депутат Кнессета родила ребенка от гея
13:24
"Две пули в грудь": момент ликвидации Халида Масуда  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus