26.03 16:56 MIGnews.com

Россия - Иран: образец сотрудничества

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Президент ИРИ, Хасан Роухани в понедельник 27 марта с официальным двухдневным визитом по приглашению президента России Владимира Путина прибудет в Москву, и во вторник в присутствии президентов двух стран в Кремле будут подписаны основные соглашения.Посол Исламской Республики Иран в России, Мехди Санаи в субботу накануне официального визита иранского президента Хасана Роухани в Россию в интервью СМИ заявил, что верховный лидер Исламской революции аятолла Хамени, президент Ирана и российские лидеры уделяют особое внимание отношениям Тегерана и Москвы и необходимости их расширения. Он назвал уровень и качество отношений Тегерана и Москвы отличающимися на международной уровне.Мехди Санаи добавил, что сейчас отношения между Ираном и Россией выходят за рамки двусторонних и даже региональных отношений, символом которых является сотрудничество по борьбе с терроризмом, особенно в Сирии, и стали образцом для мирового сообщества.