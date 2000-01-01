26.03 18:43 MIGnews.com

Университет Бейрута наказали за поддержку “Хизбаллы”

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Американское Агентство Международной Помощи (USAID) заявило о том, что накладывает гигантский штраф - 700 тысяч долларов на Американский Университет Бейрута за поддержку “Хизбаллы”.Университет оштрафован за то, что обучал специалистов двух каналов “Хизбаллы” - Al-Nour и Al-Manar работать с новыми технологиями в области массовых коммуникаций. Университет также обвинен в сотрудничестве с Джихад аль-Бина - конгломератом компаний “Хизбаллы”, который находится в американском санкционном списке.Университет признал свою вину, но утверждает, что допустил “неосознанные ошибки” и сотрудничал с “Хизбаллой” “непреднамеренно”.