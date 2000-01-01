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Марин Ле Пен готова закрыть мечети для безопасности Франции | Фото: flickr26.03 15:13   MIGnews.com

Марин Ле Пен готова закрыть мечети для безопасности Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассказала в интервью газете Parisien, как собирается бороться с терроризмом в стране.

"В первую очередь, я восстановлю наши национальные границы. Во-вторых, я вышлю из страны иностранцев с меткой fiche S (угроза государственной безопасности), которые связаны с фундаментализмом, руководствуясь принципом предосторожности. Я также буду бороться с исламским фундаментализмом посредством закрытия салафитских мечетей или даже при помощи запрета Союза исламских организаций Франции (UOIF)", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, что она предлагает в качестве мер для предотвращения терактов.

Стоит отметить, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Ле Пен заявила, что России и Франции стоит обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом.
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