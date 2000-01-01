26.03 14:51 MIGnews.com

Посол ПА назвал дату встречи Абу Мазена с Путиным

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас планирует посетить с визитом Россию 11 мая. Об э том РИА Новости заявил посол ПА в России Абдель Хафез Нофаль."Президент Махмуд Аббас собирается посетить Москву 11 мая", — сказал агентству посол.О намерении Абу Мазена приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным стало известно в начале марта. Тогда Нофаль говорил, что состоится в первой половине мая.В последний раз лидеры встречались 16 апреля прошлого года.