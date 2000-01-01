26.03 14:00 MIGnews.com

За поддержку сионизма: Иран ввел санкции против США

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МИД Ирана объявил о введении санкций против 15 американских компаний “за поддержку сионистского режима, терроризма и угнетение гражданских лиц в регионе”.Алаеддин Бороджерди, глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике заявил: “С учетом несправедливого обращения со стороны Америки с исламской республикой Иран, ее правительством и ее великим народом, новый законопроект о введении внесен на рассмотрение и будет окончательно одобрен после Новруза”.Высокопоставленный сановник сообщил: “Американская армия вовлечена во множество кризисов в регионе - в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене. Она стала де-факто спонсором многочисленных террористических групп. Разведывательная организация Соединённых Штатов и американская армия превратились в террористические организации”.