Депутат Кнессета родила ребенка от гея

"Большое спасибо всем, кто желал мне добра. Как я ни готовилась, но до конца не осознавала, что происходит, пока это все-таки не случилось. Все хорошо совпало с пленарными заседаниями Кнессета, и в субботу утром она вошла в мой мир. Меня это тронуло", - пишет депутат Бен-Ари на своей странице в Twitter.
Напомним, что в четверг, 23 марта, завершилась зимняя сессия израильского парламента и депутаты ушли на краткосрочные каникулы.
Как уже сообщалось, несмотря на то, что она является последовательницей ортодоксального иудаизма, политик разрушила сразу несколько клише – во-первых, она не в браке, а во-вторых, отец ребенка – ее друг нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Офир.
Многие коллеги Мерав Бен-Ари поздравили ее с новорожденной. В частности, мазел тов желали члены "Ликуда" Давид Амсалем и Иехуда Глик.
Напомним, что Бен-Ари – достаточно новый член Кнессета, куда она прошла по результатам досрочных выборов в 2015 году. До этого она два года была членом горсовета Тель-Авива.