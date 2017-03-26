Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Депутат Кулану родила ребенка от гея | Фото: @meravi11/Twitter26.03 13:55   MIGnews.com

Депутат Кнессета родила ребенка от гея

Несмотря на довольно опасный для родов возраст в 41 год, 26 марта член израильского парламента от партии "Кулану" Мерав Бен-Ари родила дочь.




"Большое спасибо всем, кто желал мне добра. Как я ни готовилась, но до конца не осознавала, что происходит, пока это все-таки не случилось. Все хорошо совпало с пленарными заседаниями Кнессета, и в субботу утром она вошла в мой мир. Меня это тронуло", - пишет депутат Бен-Ари на своей странице в Twitter.

Напомним, что в четверг, 23 марта, завершилась зимняя сессия израильского парламента и депутаты ушли на краткосрочные каникулы.

Как уже сообщалось, несмотря на то, что она является последовательницей ортодоксального иудаизма, политик разрушила сразу несколько клише – во-первых, она не в браке, а во-вторых, отец ребенка – ее друг нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Офир.

Многие коллеги Мерав Бен-Ари поздравили ее с новорожденной. В частности, мазел тов желали члены "Ликуда" Давид Амсалем и Иехуда Глик.

Напомним, что Бен-Ари – достаточно новый член Кнессета, куда она прошла по результатам досрочных выборов в 2015 году. До этого она два года была членом горсовета Тель-Авива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:00
За поддержку сионизма: Иран ввел санкции против США  
13:24
"Две пули в грудь": момент ликвидации Халида Масуда  
13:20
Хуситы вынесли президенту Йемена смертный приговор
12:54
Розенштейн отказался давать показания против Аберджиля
12:46
Объявлена дата концерта Бритни Спирс в Израиле
11:55
В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины
11:39
Эйлат: 70-летнего учителя обвиняют в изнасиловании 14-летней
11:33
Убийцы Фукаха прибыли морем
11:12
"Война в Йемене - результат сопротивления сионистам"
10:38
Опрос: Партия, выступающая за выход из ЕС, лидирует в Швеции
10:07
Сотни людей протестовали против закрытия иерусалимского паба
09:57
Перестрелка во французском Лилле: трое ранены
09:26
ХАМАС закрыл КПП на границе с Газой
09:18
Израильские радиостанции прекратят вещание
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus