26.03 13:20 MIGnews.com

Хуситы вынесли президенту Йемена смертный приговор

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Суд безопасности подконтрольной мятежной группировке "Ансар Аллах" йеменской Саны признал президента страны Абд Раббо Мансура Хади беглецом и приговорил его к смертной казни.Как пишет Reuters, помимо президента, к высшей мере наказания были приговорены еще шестеро высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посол в США Ахмед Авад Бин Мубарак и бывшего министра иностранных дел Рияд Ясин.Смертный приговор главе государства и остальным чиновникам был вынесен за "государственную измену" и "содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам в атаках с воздуха, моря и земли".Столь суровый приговор был вынесен накануне второй годовщины антитеррористической операции коалиции арабских стран под предводительством Саудовской Аравии.Напомним, что сам Хади в 2015 году покинул страну и сейчас находится в изгнании.