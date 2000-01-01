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Партия, выступающая за выход из ЕС, лидирует в Швеции | Фото: Thinkstock26.03 10:38   MIGnews.com

Опрос: Партия, выступающая за выход из ЕС, лидирует в Швеции

Хотя до парламентских выборов в Швеции остается чуть менее полугода, опрос социологической компании YouGov показал рост поддержки оппозиционной Демократической партии и потерю позиций правящей Социал-демократической партии и ее лидера, премьер-министра Кьелла Стефана Лефвена.

Согласно результатам опубликованного исследования, если бы выборы проходили сегодня, отдать голоса демократам готова почти четверть шведов (23,9%). Это означает, что после последних выборов в законодательное собрание Швеции - Риксдаг - в 2014 году, когда за них проголосовали 13% населения, они почти вдвое увеличили уровень своей поддержки.

Согласно YouGov, 22% респондентов все еще верны партии премьера Лефвена.

В то же время, соцопрос компании Novus показать, что, хоть националисты из Демократической партии все еще отстают, но все же они уверенно сокращают разрыв с социал-демократами – 19,2% в сравнении с 18,5% месяцем ранее.

Похожие результаты были опубликованы и в газете Dagens Nyheter – с февраля демократы заручились поддержкой еще 1% населения, и теперь за них готовы голосовать 18% шведов.

Причины перемен очевидны – в 2015 году в Швеции зарегистрировали 160 тысяч беженцев, что в процентном соотношении к местному населению является одним из наивысших показателей по Европе. На этом фоне, демократы, предложившие провести референдум о выходе из Евросоюза вслед за Британией видятся населению страны спасением.
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