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27 тысяч за требование стерилизовать жену Орена Хазана 26.02 10:22   MIGnews.com

27 тысяч за требование стерилизовать жену Орена Хазана

Пользователь социальных сетей, призвавший к стерилизации жены бывшего депутата Кнессета Орена Хазана пошел под суд - и заплатит компенсацию в размере 27 тысяч шекелей.

В ходе дебатов в комитете Кнессета по финансам депутат Михаэль Бирон обозвала Хазана “сутенером”. После этого жена Хазана, Ринат,  опубликовала пост в поддержку супруга на своей личной закрытой страничке в фейсбук. Пост был без ее ведома опубликован на сайте nrg.

Житель Раананы Авраам Лунштейн написал на этом сайте комментарий, в котором говорится: “Следует в любом случае стерилизовать Ринат Хазан, с тем, чтобы на свет не появилось еще одно поколение тупых, коррумпированных детей”. Он также обозвал Ринат “шлюхой”, “недочеловеком” и “скотиной”.

Ринат Хазан в то время была беременна. Суд в Реховоте приговорил Лунштейна к выплате компенсации Ринат в размере 27 тысяч шекелей - несмотря на его попытки утверждать, что кто-то другой написал оскорбительные комментарии , пользуясь его идентичностью.


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