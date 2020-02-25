26.02 12:31 MIGnews.com

Amazon вляпался в скандал из-за пропаганды нацистов

Some antisemitic Nazi propaganda written by Nazi leaders are also stil on sale on @AmazonDE. Remember, those words led not only to the tragedy of the #Holocaust but also many other hate crimes motivated by #antisemitism. pic.twitter.com/blMyuzw0tQ — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 25, 2020

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Крупнейший мировой ритейлер Amazon прекращает продажу некоторых книг, в том числе детских, с "пропагандой нацистской эры" после громкого скандала.Об этом в комментарии информационному агентству AFP рассказал источник, знакомый с ситуацией.В частности, несколько дней назад руководство польского музея Освенцима обратилось к американской компании с призывом убрать из продажи антисемитские детские книги нацистской эпохи."Ненавистная, злобная, антисемитская, нацистская пропаганда доступна для продажи не только на AmazonUK. Книги таких авторов, как Юлиус Штрайхер, также можно найти на AmazonDE. Такие книги должны быть немедленно удалены", – написали в музее, обратившись к главе Amazon Джеффу Безосу.Среди таких книг оказалась антисемитская детская литература "Ядовитый гриб" одного из активнейших антисемитов своего времени, нациста Юлиуса Штрайхера. Эта книга впервые вышла в печать в 1938 году.В Amazon ответили, что принимает меры против некоторых материалов, которые могут быть оскорбительными. Однако книги убрать из предложения сначала отказались."Как продавцы книг мы считаем, что предоставление доступа к письменному слову важно, включая те книги, которые кое-кто может посчитать нежелательными. Мы серьезно относимся к проблемам и прислушиваемся к отзывам. У Amazon есть политика, определяющая, какие именно книги можно выставлять на продажу. Мы инвестируем время и ресурсы в обеспечение соблюдения наших правил и удаляем продукты, которые им не соответствуют", – сказал представитель Amazon журналистам.