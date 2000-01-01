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`Постыдный контент` и иранские проблемы Ганца 26.02 08:42   MIGnews.com

"Постыдный контент" и иранские проблемы Ганца

Видный член Ликуда и бывший глава комитета Кнессета по обороне и внешней политике Ави Дихтер опубликовал серию скандальных твитов о главе Кахоль Лаван Бени Ганце.

Дихтер пишет: “Что известно иранской разведке о Ганце? Среди немногих кто это знает - главы Кахоль Лаван. Для них, выборы должны пройти сегодня, потому что завтра иранские проблемы Ганца могут вывалиться наружу и о них узнают избиратели. И это причинит большой ущерб Кахоль Лаван”.

Следующий твит сообщает: “Лапид и Буги прилагают огромные усилия для того, чтобы держать крышку кастрюльки, в которой булькает варево Ганца. Если верить тому, что пишет Йоав Ицхак, Ганц не рассказал людям из служб безопасности о том реальном и постыдном контенте, который он получал с помощью разных приложений  - и о котором теперь знают иранцы”.

После этого Дихтер пишет, что иранская разведка сможет шантажировать Ганца “постыдным контентом”, в то время как сам Ганц будет отлично осознавать, что у него над головой “занесен меч”, а иранцы будут напоминать ему, что в их распоряжении есть еще более скандальные вещи.

Далее Дихтер пишет: "Следующее измерение - та информация и тот страх, которые испытывает верхушка Кахоль Лаван. Лапид, Яалон и Ашкенази знают куда больше, чем Йоав Ицхак, но меньше, чем знает Ганц. Все это наносит прямой удар по кампании Кахоль Лаван, при том, что все знают  - Ганц - не самый острый карандаш в этом пенале”.

Дихтер пишет: “Его единственным преимуществом является “незапятнанный имидж - и здесь этот имидж треснул. Истории о людях тают быстрее, чем айсберги на северном полюсе. И наконец, “Пятое Измерение”, компания. в которой Ганц был главой совета директоров и основатель которой был лжец и мошенник, представлявшийся офицером ЦАХАЛа и ветераном подразделения 8200, в то время как он не был ни тем, ни другим. нужно ли после этого удивляться. что компания Ганца всучила израильской полиции набор лжи и искажений и получила за это 4 миллиона шекелей, и контракт на еще 50 миллионов. Если ты, как председатель совета директоров не знал, что творится в твоей собственной компании, как ты намерен управлять высшим политическим эшелоном?”


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