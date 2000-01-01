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Ашкенази: Нетаниягу лжет, предлагал мне пост министра 26.02 07:29   MIGnews.com

Ашкенази: Нетаниягу лжет, предлагал мне пост министра

Один из лидеров Кахоль Лаван Габи Ашкенази ответил на обвинения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прозвучавшие в ходе конференции в Мигдаль ха Эмеке.

Ашкенази заявил: “Я слышал ложь Нетаниягу сегодня вечером. Я не опущусь до его уровня, и если он не стыдится своей лжи, то мне стыдно за него. Если он думает, что я не могу оставаться в политике - почему он недавно предлагал мне пост министра обороны? У лидеров должны быть ценности - выберите, которому Нетаниягу вы хотите верить”.

Ликуд на это ответил заявлением, в котором говорится: “Если продолжишь лгать, нам придется опубликовать описание твоих попыток присоединится к Ликуду и те отказы, с которыми ты встретился из-за ужасных вещей, которые ты натворил.  Сначала покинь политику, затем извинись перед друзами, нашими братьями и нашими друзьями. Это - последнее предупреждение”.


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