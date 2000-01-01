26.02 07:16 MIGnews.com

"Когда записи опубликуют, Ашкенази придется уйти"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу жестко атаковал члена “кокпита” Кахоль Лаван и бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази.Нетаниягу выступил на конференции Ликуда в Мигдаль Ха Эмек. Нетаниягу потребовал немедленно отменить судебный запрет на публикацию записей разговоров Ашкенази и Авихая Мандельблитта в рамках “дела Харпаза”.Нетаниягу заявил: “Когда записи Ашкенази будут опубликованы, станет ясно, что он не может быть министром обороны - и ему придется уйти из политической жизни”.Премьер-министр заявил: “Я слышал, что нет ничего ужаснее, чем то, что сказал Ашкенази на этих записях о наших друзских друзьях, связавших свою судьбу с нашей судьбой. Я обязан им своей жизнью, и я это никогда не забуду. Я воевал вместе с ними. Я посылал их в битву, я приходил в их семьи приносить соболезнования. Слышать, как начальник Генштаба говорит против них - шокирует. Я говорю это и Ганцу, и Ашкенази - это позор, и вы обязаны осудить это немедленно. запрет на публикацию не дает мне возможности этим заняться, но каждый гражданин пришел бы в ярость, услышав это. Именно поэтому я требую отменить запрет - даже до выборов”.Нетаниягу сказал: “Я сегодня слышал Ганца и Кахоль Лаван, они пытаются продать себя как “Биби из Ali Express, выдавая себя за правых и постоянно фальсифицируюя собственные позиции. . Они - обанкротившиеся левые. Вчера Ганц сказал, что назначит Ашкенази министром обороны Ашкенази. Это - пустое обещание. После того, как разговоры Ашкенази и Мандельблитта будут опубликованы он не сможет быть министром обороны. Есть вещи, которые не дают мне опубликовать эти записи, но Кахоль Лаван продолжает говорить о “прозрачности”. Если они за это, то они немедленно присоединяться к нашему требованию снять запрет”.