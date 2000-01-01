Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:27.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Берни Сандерс: я верну посольство в Тель-Авив. Берни Сандерс, человек, ведущий предвыборную кампанию “первого еврея на посту президента США” рассказал о своих планах в отношении Израиля.

Арабский Треугольник против жизни под ПА. Жители арабских городов и кибуцей Израиля выступают категорически против пункта мирного плана президента США Дональда Трампа, согласно которому они могут стать частью будущего "палестинского государства" в рамках "Сделки века".

Лапид: кто угодно, только не Биби. Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид 25 февраля объяснил, почему его партия выступает против правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Новые грехи Сары Нетаниягу. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара вызвала дипломатический скандал, настояв на сопровождении мужа во время его тайного визита в Оман в 2018 году.

Семьям геев выделят 30 тыс. на суррогатное материнство. Профсоюз работников Электрической Компании Израиля решил ударно отметить день семьи.

Ольмерт: карьера лжеца-Нетаниягу скоро закончится. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт выступил с резким заявлением по поводу своего преемника, премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на бизнес-конференции в Маарив в Герцлии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:32
Стартовали съемки "Мира Юрского периода 3"
04:13
Маколей Калкин появится в "Американской истории ужасов"
03:57
Названы самые продаваемые смартфоны года
02:44
Эрдоган: время Асада подходит к концу
01:18
Улицу Лондона назвали в честь Фредди Меркьюри
00:07
В Португалии создали фигуру Роналду из шоколада
23:13
Столтенберг заявил об опасности новых ракетных систем РФ
22:13
Эпидемия коронавируса началась в Германии
21:32
Нетаниягу: Ганц не сможет быть лидером
21:05
Рейс из Италии: израильтянка испугала пассажиров
20:50
Минздрав вводит карантин для прибывших из Италии
20:07
Смертельное ДТП в Рамле: погиб семилетний ребенок
20:03
Бен-Гвир: дела против Нетаниягу "сфабрикованы"
19:42
Либерман: мы сформируем правительство без Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus