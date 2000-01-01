Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Арабский Треугольник против жизни под ПА. Жители арабских городов и кибуцей Израиля выступают категорически против пункта мирного плана президента США Дональда Трампа, согласно которому они могут стать частью будущего "палестинского государства" в рамках "Сделки века".
Лапид: кто угодно, только не Биби. Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид 25 февраля объяснил, почему его партия выступает против правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Новые грехи Сары Нетаниягу. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара вызвала дипломатический скандал, настояв на сопровождении мужа во время его тайного визита в Оман в 2018 году.