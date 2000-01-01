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Нетаниягу: Ганц не сможет быть лидером | Фото:26.02 21:32   MIGnews.com

Нетаниягу: Ганц не сможет быть лидером

В интервью армейскому радио в среду вечером, 26 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, сосредоточившись на недостатке опыта его соперника на дипломатической сцене.

Нетаниягу заявил, что "израильский премьер-министр сталкивается с огромным давлением. У Ганца нет того, что требуется, чтобы противостоять международному давлению. Ситуация, в которой Иран может шантажировать премьер-министра Израиля или оказывать на него давление немыслима."

"Я думаю, что Ганц должен раскрыть информацию о недавних обвинениях в совершении преступлений с его стартапом", заключил Нетаниягу.


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