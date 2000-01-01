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Бен-Гвир: дела против Нетаниягу `сфабрикованы` | Фото:26.02 20:03   MIGnews.com

Бен-Гвир: дела против Нетаниягу "сфабрикованы"

Обвинения, выдвинутые против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, "сфабрикованы", заявил лидер "Оцма ле-Исраэль" Итамар Бен-Гвир, добавив, что его собственная партия должна "спасти его".

В видео, выпущенном в среду, 26 февраля, Бен-Гвир вошел в зал суда судьи Ривки Фридман-Фельдман без разрешения и сказал: "Здесь, на этой скамейке, за стеклом, они собираются разместить премьер-министра Биньямина Нетаниягу."

По его словам, существует "легальная хунта", которая "охотится на Нетаниягу", созданная людьми, которые хотят "назначить левых". Он также добавил, что генеральный прокурор Авихай Мандельблит "сфабриковал" обвинения против Нетаниягу.

Многие рассматривают опубликованное видео как попытку запугать судью. Суд заявил, что Бен-Гвир не получил разрешения на видеозапись, и дело требует дальнейшего расследования соответствующими властями.

Суд над Нетаниягу по обвинению в коррупции должен начаться в апреле.


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