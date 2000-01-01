26.02 17:26 MIGnews.com

Каждый пятый европеец верит в "секретную еврейскую сеть"

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Каждый пятый европеец верит в то, что тайная еврейская сеть влияет на глобальные политические и экономические события, говорят резлуьтаты нового опроса среди 16 000 респондентов. Об этом пишет JP.Опрос проходил в 16 странах Европы и был представлен конференции по антисемитизму, организованной в Париже Европейской еврейской ассоциацией. То же количество людей считают, что "евреи используют тему Холокоста для своих собственных нужд".Также, четверть респондентов согласились с утверждением, что "политика Израиля заставляет их понять, почему некоторые люди ненавидят евреев". Более четверти согласились с утверждением, что "Израиль занимается законной самообороной против своих врагов."Помимо этого, более трети опрошенных согласились с утверждением, что "во время Второй мировой войны люди из нашей страны пострадали не меньше евреев".В каждой из опрошенных стран была представлена ​​репрезентативная выборка из 1000 взрослых с 45 вопросами или заявлениями о евреях и Израиле. Погрешность опроса составляет 0,8%.