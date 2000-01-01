26.02 16:22 MIGnews.com

Саар осудил Кахоль Лаван за сравнение Нетаниягу и Эрдогана

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Член "Ликуда" Гидеон Саар осудил "Кахоль Лаван" за сравнение премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Они сравнили его с тираном, одним из худших ненавистников Израиля в этом поколении", - рассказал Саар новостному сайту Ynet. Высокопоставленный член "Ликуда" заявил, что конкурирующая центристская партия "пересекла красную линию" своим видео, где сравненила Нетаниягу и Эрдогана."Очень важно, чтобы "Кахоль Лаван" дистанцировались от этой кампании, отложили ее и принесли извинения", - добавил Саар, который в прошлом пытался сменить Нетаниягу в руководстве "Ликуда".