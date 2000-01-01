Сеанс одновременной игры

Почему, голосуя и за «Ликуд», и за «Кахоль-лаван», вы выбираете Гафни, Дери и Лицмана, и как это прекратить.
Пока «Ликуд» и «Кахоль-лаван» меряются чем у них есть, попеременно опережая или отставая друг от друга на считанные мандаты, нам, публике, стоит представить, какие варианты существуют не у них, а у нас.
Этих вариантов немного, и все они более-менее просчитываемые. Выбирать приходится не между хорошим и лучшим, а между зол.
Вариант №1: Снова пат
Судя по опросам, результаты третьих выборов не будут существенно отличаться от прошлых. Ни «Ликуд» с религиозными партиями, ни «Кахоль-лаван» с левым блоком не смогут сформировать большинство в Кнессете без НДИ. То есть, если не произойдет никаких изменений внутри блоков, и нас поведут на новые выборы – уже четвертые.
Есть только один человек, который от этого безумного топтания по кругу не проиграет. Его зовут Биньямин Нетаниягу. Все, чего он хочет, – остаться главой правительства: нового или старого, временного, - не столь важно. С поста премьер-министра ему легче заключить досудебную сделку или участвовать в суде. Без этого поста ему нечего предложить в обмен на отмену суда или смягчение приговора, он лишится возможности влиять на ход процесса и затягивать его.
Народ Израиля идет на третьи выборы подряд и может пойти на четвертые, а государство Израиль уже больше года живет без полномочного правительства ради всего лишь одного гражданина Израиля.
Этот гражданин, Биньямин Нетаниягу, будет устраивать нам, как нерадивому студенту, переэкзаменовки выборами до тех пор, пока не кончится либо шах, либо ишак – либо терпение избирателей, которые в конце концов перестанут ходить на выборы (что не коснется разве что харедим – для них это работа), либо суда, который ради завершения бесконечного процесса пойдет на компромисс. Либо за счет апатии светских избирателей и на фоне прежней активности харедим блок «Ликуда» с ультраортодоксами после 4-й, 5-й или 6-й попытки получит, наконец, 61 мандат – и тогда суда вообще в обозримом будущем не будет.
Вариант №2: Вечный шах
В «Ликуде» говорят как о мечте, как о «программе-максимум», как о победе - чтобы их блок набрал 61 мандат. То есть парламентское большинство в 1 (один) голос.
Мечта настолько искренняя и страстная, что они, признаваясь в ней, даже не замечают, как она разоблачает их самих. Она показывает, что в политике их волнует не миссия, не интересы государства, а исключительно собственное положение, кресло, карьера.
Дело в том, что большинства из 61 депутата достаточно для создания правительства, но совершенно недостаточно для управления страной. Таким правительством управляет не премьер-министр, не крупнейшая партия, а любая коалиционная фракция, даже любой депутат в коалиции, даже один. Этот один может требовать все, что угодно, – и его требование придется принимать, каким бы оно абсурдным ни было. Потому что без него правительство падет. А значит, чтобы уцелеть – пойдет на любые уступки. Хвост виляет собакой.
Лучше всех невозможность управления страной с таким правительством знает не кто иной, как сам Биньямин Нетаниягу. У него правительство 61-го было дважды. И оба раза он шел на все, чтобы из этого мизера выйти. Последний раз – в конце 2018 года. Тогда Нетаниягу пошел на внеочередные выборы (как оказалось – в череду их), чтобы избавиться от правительства-минимум. Почему же сейчас обретение такого правительства стало для него и его лагеря программой-максимум?
Потому что управлять страной, опираясь на 61 мандат, нельзя – и Биби не собирается это делать. А принимать необходимые ему законы – можно, и это как раз то, что он делать будет. Для этого ему такое никакое правительство и нужно. И больше ни для чего.
61 мандат – это все, но этого достаточно, чтобы принять всего 2 закона: об ограничении полномочий Верховного суда во вмешательстве в законодательную деятельность и так называемый «французский закон» - об иммунитете действующего премьер-министра от уголовного преследования. На основании первого закона БАГАЦ не сможет отменить второй.
Это все, но этого достаточно, чтобы править вечно и все время правления быть свободным - даже от суда. За это можно все отдать. Поэтому ультраортодоксы получат и будут получать от Биби все, что захотят, и сколько захотят. Потому что у них в руках окажется не только судьба его премьерства, но и его собственная судьба.
И поскольку завершение полномочий премьера лишит Нетаниягу его страховочной сетки, а ограничений премьерского срока у нас нет, это место он не покинет по своей воле никогда. Мы станем единственной демократической страной с несменяемым лидером. Это предрекает такой застой, что придется вспоминать анекдоты про Брежнева и переводить их на иврит.
Понятно, что о решении каких-либо насущных проблем страны этим правительством не может идти и речи. Оно будет создано для решения проблем одного человека, на них и сосредоточится.
Этот вариант - наихудший для нас. Слава Богу, шансы на то, чтобы на ближайших выборах религиозный блок набрал 61 мандат, невелики. Но каждый голос, поданный за «Ликуд» их увеличивает.
Вариант №3: Размен фигур
Точно так же питают надежду набрать 61 мандат и в «Кахоль-лаван». В отличие от «Ликуда» лидеры бело-голубых не ставят целью сформировать свою коалицию без НДИ. Зато, отбиваясь от обвинений «Ликуда», обещают обойтись без даже внешней поддержки арабского Объединенного списка.
Было бы, конечно, странно, если бы партия трех бывших начальников Генштаба и восьми генералов пришла к власти, опираясь на голоса «пятой колонны» в Кнессете. Но никто не поручится за слово Ганца – его короткая политическая карьера уже отмечена зигзагами. Все решит арифметика.
В «Кахоль-лаван» знают, что если его коалиция хоть как-то свяжется с арабским списком, НДИ там не будет – Либерман, в отличие от Ганца, слово держит. Да и Айман Уде заявил, что его блок не поддержит коалицию, в которой окажется Либерман. Так что сложить не удастся - придется вычитать: либо Объединенный список, либо НДИ – вместе никак.
Поэтому бело-голубые сделали тайную ставку на ультраортодоксов. В канун прошлых выборов «Кахоль-лаван», как двоечник у соседа по парте списав у НДИ всю его программу, вывесил на фасаде лозунг создания светского правительства. Сразу после выборов устами главы своей фракции Ави Нисимкорена признал, что это было всего лишь предвыборным приемом.
Теперь стремление бело-голубых – перекупить ультраортодоксов у Биби. «Кахоль-лаван» и «Ликуд» устроили между собой аукцион – кто им больше даст. И это уже не лозунги. Месяц назад именно «Кахоль-лаван» блокировал попытку НДИ сместить Моше Гафни («Яадут а-Тора») с поста главы финансовой комиссии Кнессета – влиятельнейшей должности, с которой распределяются все бюджетные деньги.
А уж какие ухаживания за этой корыстной невестой начнутся после выборов – можно только представить.
Арифметика – ничего личного – у них мандаты, а мандаты нужны для коалиции.
Вариант №4: Выход из поддавков
Ситуация на политическом поле такова, что голосование как за «Ликуд», так и за «Кахоль-лаван» означает выбор и укрепление позиций ультраортодоксов у власти. То есть со всех сторон вам внушают, что от вашего решения зависит, кто победит – Биби или Ганц, а вы – за кого бы из них ни проголосовали – выбираете рава Моше Гафни во главе финансовой комиссии Кнессета, рава Арье Дери на МВД, рава Яакова Лицмана в Минздраве. Хотя они уже там – для чего утомительные баталии непрерывных выборов в течение года?
Таким образом, с вашей стороны идет игра в поддавки на всех досках. Тут надо либо ее продолжать, либо осознать, что вам нужна совсем другая игра, - и прекратить продвигать битые фигуры себе в ущерб.
Собственно, именно это повторяет уже третью предвыборную кампанию НДИ, призывая голосовать не за них, а за себя. Это единственная партия, которая доказала, что ее борьба - не за свои портфели, а за вас. Она должна получить столько мандатов, чтобы не только без нее нельзя было создать коалицию, но и коалиция складывалась именно с ней – без ультраортодоксов и арабов.
Эта задача разрешимая. Никто не знает, как будет выглядеть политическое поле после выборов, что произойдет с сегодняшними союзами, блоками и даже партиями. Расклад может поменяться до неузнаваемости. С НДИ ничего не произойдет: он останется на той же позиции, в том же составе. Ему надо лишь придать силу, чтобы в новой комбинации НДИ мог развернуть государство в вашу сторону. И это зависит от вас 2 марта.