26.02 14:19 MIGnews.com

Израиль не готов к эпидемии коронавируса

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Доктора и чиновники предупреждают о неготовности Израиля к эпидемии коронавируса - и требуют дополнительных вливаний в систему здравоохранения на общую сумму 5 миллиардов шекелей.25 февраля в Израиле прошла конференция форума “5 миллиардов для здравоохранения”, созданного медицинскими организациями Израиля с целью изменения бюджетной политики.Организаторы конференции надеются получить пять миллиардов шекелей в бюджет здравоохранения с тем, чтобы “восстановить право граждан Израиля на здоровье и спасти терпящую крах систему здравоохранения”.Доктор Зеев Фельдман, начальник нейрофизиологического отделения больницы Шиба утверждает, что система здравоохранения вышла из строя несколько месяцев назад: пациенты лежат в коридорах, люди ждут долгие часы в приемном покое осмотра врачами, очередь на консультацию у врачей специалистов составляет несколько месяцев. Доктор Фельдман утверждает, что распространение коронавируса еще более осложнит и без того плохую ситуацию.Он говорит: “Если появится еще больше пациентов - это будет катастрофа. Нет патента который сможет остановить переполненность в больницах, в случае осуществления такого сценария в ближайшие недели. На протяжении многих лет этими проблемами никто не занимался, уровень подготовки врачей и медсестер не совершенствовался, у системы здравоохранения нет бюджетов на развитие, количество коек в больницах не увеличивается - несмотря на стареющее население, и мы находимся на грани краха. Очень надеюсь, что вспышки коронавируса в Израиле не будет”.Илана Коэн, глава Израильской Ассоциации Медсестер заявила: “Совершенно ясно, что в больницы поступит еще больше пациентов из-за коронавируса. И это при том, что мы сегодня видим больных, лежащих в коридорах. Нагрузка увеличится вдвое, министерство здравоохранения должно к этому готовится - мы же не сможем отправлять людей домой”.Директор отделения внутренних болезней в больнице Шиба доктор хагит Йонат говорит: "Стандарты были установлены в 1977 году, и не отражают ни роста населения, ни сложности заболеваний”. Йонат говорит, что после протестов врачей в апреле 2019 года была создана комиссия для пересмотра стандартов - но с тех пор ничего не изменилось.Шмули Бен Яаков, глава ассоциации защиты Прав Пациентов заявил: “Наше здоровье окажет решающее воздействие на исход выборов. Граждане Израиля осознали, что это - последняя возможность предотвратить коллапс системы здравоохранения. Недаром все партии сегодня говорят о необходимости восстановления системы здравоохранения. Публика должна проснуться и потребовать здоровья для нас всех”.