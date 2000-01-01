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Эрдоган: время Асада подходит к концу | Фото:27.02 02:44   MIGnews.com

Эрдоган: время Асада подходит к концу

Основной проблемой турецких войск в Идлибе является использование воздушного пространства Сирии.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"В данный момент самая большая проблема для действий вооруженных сил Турции в Сирии – препятствия к использованию воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос", – отметил он.

По словам турецкого лидера, Анкара не намерена делать никаких уступок по Идлибу.

"Сторонники Башара Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, заканчивается. Мы обеспечим возвращение мирного населения в свои дома", – резюмировал он.


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