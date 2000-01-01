Эрдоган: время Асада подходит к концу

Основной проблемой турецких войск в Идлибе является использование воздушного пространства Сирии.
Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
"В данный момент самая большая проблема для действий вооруженных сил Турции в Сирии – препятствия к использованию воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос", – отметил он.
По словам турецкого лидера, Анкара не намерена делать никаких уступок по Идлибу.
"Сторонники Башара Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, заканчивается. Мы обеспечим возвращение мирного населения в свои дома", – резюмировал он.